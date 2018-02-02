Збірна України обіграла Румунію в стартовому матчі Євро з футзалу

Гра завершилася вольовою перемогою з рахунком 3:2.

У Любляні завершився чемпіонат Європи з міні-футболу, в якому збірна України обіграла команду Румунії з рахунком 3:2, повідомляє офицальный сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:2.

Українці програвали з рахунком 0:2, але зуміли зрівняти рахунок і забити переможний гол в кінцівці гри, на останній хвилині.

Румуни набагато краще почали матч. Наслідком цього стало те,що Савіо Валадарес на 5-й хвилині відкрив рахунок, а Флорін Гнат на 11-й збільшив перевагу - 0:2.

Втім, на 20-й хвилині Тарас Королишин звів перевагу збірної Румунії до мінімуму - 1:2.

Доля матчу була вирішена у другому таймі. На 28-й хвилині Олександр Педяш зрівняв рахунок, а на 40-й, за 19.5 секунди до кінця зустрічі, Петро Шотурма забив переможний гол - 3:2.

Таким чином, збірна України вийшла у півфінал турніру, а 1-2 місце оскаржить в очному матчі з командою Португалії, який відбудеться 4 лютого.