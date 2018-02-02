У МОК назвали рішення суду в Лозанні з приводу спортсменів РФ "святом злодіїв"

14:12, 02 лютого 2018
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МОК заборонив російським олімпійцям використовувати національну символіку / imago sportfotodienst

Один з членів МОК (Міжнародного олімпійського комітету) Адам Пенгіллі вкрай розчарований рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS) в швейцарській Лозанні щодо російських атлетів, яких виправдали у справі звинувачення в застосуванні допінгу на Іграх у Сочі, повідомляє BBC.

«Брехунам і злодіям дозволили перемогти. CAS зазнав невдачі. Ми повинні переглянути ставлення до провідних управлінців спорту та правової системи, адже найбільше шахрайство в історії Олімпійських ігор та державна підтримка допінгу караються незначно», — заявив Пенгилли.

Як повідомляв УНІАН, напередодні CAS скасував рішення МОК про довічне відсторонення 28 росіян від Олімпійських ігор, звинувачених олімпійським комітетом у порушенні антидопінгових правил на ОІ-2014.

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Теги: #Росія CAS виправдання#МОК про рішення CAS