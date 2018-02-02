Костюк вийшла у фінал тенісного турніру в Берні, Козлова - у півфінал в Тайбеї

15-річна Марта Костюк буде боротися за другий професійний титул у кар'єрі.

У Берні (Австралія) відбувся півфінальний матч тенісного турніру Caterpillar Burnie International серії ITF Womens Circuit (призовий фонд - $60 тис.), де українка Марта Костюк обіграла Зої Хайвс з Австралії, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 4:6, 6:2, 6:2.

У стартовому сеті українка програла три гейми на своїй подачі, зробивши один брейк, і дозволила суперниці повести 5:1. Потім Костюк виграла три гейми поспіль, відігравши два сетболи, але не змогла реалізувати два геймбол і зрівняти рахунок.

Вже у другій партії Марта заволоділа ініціативою і двічі взяла подачу австралійки в третьому і п'ятому геймах, при цьому жодного разу не дала їй наблизитися до брейк-поінтів.

На початку вирішального сету Костюк втратила п'ять брейк-поінтів, а потім тільки з третьої спроби змогла взяти свою подачу і зрівняти рахунок. Після цього Марта виграла чотири гейми поспіль, двічі взяв подачу Хайвс, і мала один матчбол, який реалізувати не змогла, але вже в наступному геймі на своїй подачі впевнено завершила зустріч.

Суперницею 15-річної тенісистки у фіналі стане перша ракетка турніру Вікторія Голубич зі Швейцарії, яка займає в рейтингу WTA 109-ю позицію.

Даний фінал буде для киянки другим на турнірах ITF Circuit Pro. У травні минулого року Марта виграла турнір з призовим фондом $25,000 в угорському Дунакесі.

У свою чергу, Катерина Козлова на турнірі Taiwan Open серії International (призовий фонд - $250 тис.) обіграла у чвертьфіналі Юлію Путінцеву з Казахстану - 7:5, 6:3.

В 1/2 фіналу наша тенісистка зіграє з переможницею зустрічі Моніка Нікулеску - Сабін Лісицькі.