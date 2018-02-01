Чоловіча збірна України з біатлону вирушила на Олімпійські ігри (фото)

Жіноча команда вирушить у Корею завтра.

Вранці, 1 лютого, чоловіча збірна України з біатлону, разом з тренерами, масажистами та сервіс-бригадою вирушила на Олімпійські ігри в південнокорейський Пхьончхан. Разом з чоловіками в Корею полетіла Ірина Варвинець, яка вдало виступила на чемпіонаті Європи в Ріднау і стала кращою спортсменкою січня в Україні.

Про це повідомляє Xsport.

З міжнародного аеропорту «Бориспіль» спортсмени вирушать у Сеул, з пересадкою в казахському Алмати. Разом з командою спочатку повинна була летіти і капітан жіночої команди Олена Підгрушна, проте через хворобу спортсменка змушена пройти курс лікування в Києві і приєднається до партнерів по команді через кілька днів.

Жіноча збірна України у складі Віти і Валі Семеренко, Юлії Джими і Анастасії Меркушиної в цей час перебуває на зборі в Казахстані. У Корею спортсменки разом зі старшим тренером Урошем Велепецем вирушать 2 лютого.