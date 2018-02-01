Спортсмени з КНДР прибули на Олімпіаду (фоторепортаж)

15:01, 01 лютого 2018
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Спортсмени КНДР прибули в Пхенчхан / REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Варто зазначити, що спортсмени з КНДР і Південної Кореї виступатимуть на Іграх об'єднаною командою. Таке рішення погодив МОК спільно з національними олімпійськими комітетами обох держав.

Була підписана декларація щодо участі північнокорейської делегації на Олімпіаді. Загальна чисельність делегації КНДР на майбутніх Іграх складе 46 осіб (з них 22 спортсмена), а також 21 представник ЗМІ. Глава МОК Томас Бах оголосив, що рішення про виділення додаткових квот для північнокорейських спортсменів було прийняте в порядку винятку.

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Теги: #спортсмени КНДР на Олімпіаді в Пхьончхані