Росія повернула собі перше місце в медальному заліку на Олімпіаді в Сочі

Це сталося після оголошення вердикту Спортивного суду Лозанни, який повернув 9 медалей Ігор-2014 російським спортсменам.

Виправдальне рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) у справі відсторонених російських спортсменів дозволило збірній Росії повернути собі перше місце в медальному заліку на зимовій Олімпіаді-2014 в Сочі.

Читайте такожСуд скасував рішення МОК про довічне відсторонення 28 росіян від Олімпійських ігорРосія відновила дві золоті медалі (лижі і скелетон), шість срібних (лижі і сани) і одну бронзову (скелетон). Тепер в її активі 11 золотих, 9 срібних і 9 бронзових нагород. На другому місці в медальному заліку Норвегія, на третьому — Канада.

1. Росія – 29 медалі (11-9-9)

2. Норвегія – 27 медалей (11-6-10)

3. Канада – 25 (10-10-5)

4. США – 30 медалей (9-9-12)

5. Нідерланди – 24 медалі (8-7-9)

Нагадаємо, на початку грудня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив Росію від участі в Олімпіаді 2018 року. При цьому російські спортсмени, які раніше не були помічені у допінгових порушеннях, можуть виступити на Іграх в Пхенчхані під нейтральним прапором.