15-річна українка Костюк пробилася до півфіналу турніру в австралійському Берні
11:45, 01 лютого 2018Інше
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В 1/4 фіналу наша тенісистка обіграла Ван Сіюй з Китаю.
Марта Костюк дійшла до півфіналу турніру в австралійському Берні / Instagram
15-річна українська тенісистка Марта Костюк стала півфіналісткою турніру серії ITF Womens Circuit з призовим фондом у 60 тисяч доларів в австралійському Берні.
В 1/4 фіналу наша тенісистка обіграла Ван Сіюй з Китаю. Про це повідомляє Isport.
Для перемоги українці знадобилося лише 53 хвилини, за які вона зуміла подати два ейси, допустити чотири подвійні помилки і реалізувати всі шість брейк-пойнтів на подачі суперниці.
Caterpillar Burnie International – ITF Womens Circuit
Марта Костюк (Україна) – Ван Сіюй (Китай) - 6:1, 6:1
У півфіналі Марта Костюк належить битися з 21-річною австралійкою Зої Хайвс.
На попередніх етапах українка обіграла Ірину Хромачову (Росія) і Дженніфер Елі (США).
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