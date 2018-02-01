15-річна українка Костюк пробилася до півфіналу турніру в австралійському Берні

В 1/4 фіналу наша тенісистка обіграла Ван Сіюй з Китаю.

15-річна українська тенісистка Марта Костюк стала півфіналісткою турніру серії ITF Womens Circuit з призовим фондом у 60 тисяч доларів в австралійському Берні.

В 1/4 фіналу наша тенісистка обіграла Ван Сіюй з Китаю. Про це повідомляє Isport.

Для перемоги українці знадобилося лише 53 хвилини, за які вона зуміла подати два ейси, допустити чотири подвійні помилки і реалізувати всі шість брейк-пойнтів на подачі суперниці.

Caterpillar Burnie International – ITF Womens Circuit

Марта Костюк (Україна) – Ван Сіюй (Китай) - 6:1, 6:1

У півфіналі Марта Костюк належить битися з 21-річною австралійкою Зої Хайвс.

На попередніх етапах українка обіграла Ірину Хромачову (Росія) і Дженніфер Елі (США).