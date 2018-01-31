Пхьончхан-2018: за кого вболівати українцям - розклад біатлонних трансляцій

Біатлонні гонки проходитимуть на Олімпіаді з 10-го по 23 лютого.

За прогнозами експертів і букмекерів, найкращі шанси на завоювання медалей Олімпійських ігор-2018 Україна має в біатлоні. Збірна України буде представлена 11 спортсменами в цьому виді спорту.

У нашій команді будуть змагатися: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець, Сергій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підручний, Володимир Семаков, Артем Тищенко.

10 лютого на Іграх в Пхьончхані вже почнуться біатлонні старти. Розпочнуть змагання жінки спринтерською гонкою.

УНІАН пропонує календар біатлонних гонок на Олімпіаді-2018 (час вказано київський).

10 лютого. 13.15 Спринт, жінки

11 лютого. 13.15 Спринт, чоловіки

12 лютого. 12.10 Персьют (гонка переслідування), жінки

14.00 Персьют, чоловіки

14 лютого. 13.05 Індивідуальна гонка, жінки

15 лютого. 13.00 Індивідуальна гонка, чоловіки

17 лютого. 13.15 Мас-старт, жінки

18 лютого. 13.15 Мас-старт, чоловіки

20 лютого. 13.15 Змішана естафета

22 лютого. 13.15 Естафета, жінки

23 лютого. 13.15 Естафета, чоловіки

Нагадаємо, в останній день січня НОК України оголосив склад збірної України на Ігри-2018.

Як повідомляв УНІАН, XXIII зимові Олімпійські ігри пройдуть в Пхенчхані з 9-го по 25 лютого.