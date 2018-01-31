15-річна Костюк замінить Світоліну в ролі лідера збірної України в матчі з Австралією

Став відомий склад збірних України та Австралії на поєдинок Кубка Федерації.

15-річна тенісистка Марта Костюк замінить Еліну Світоліну в ролі лідера збірної України в матчі Кубка Федерації з командою Австралії.

Про це повідомляє сайт ukrtennis.com.

Сьогодні стали відомі склади збірних України та Австралії на очний поєдинок. Збірна України цього разу виступить в експериментальному складі без першої ракетки країни Еліни Світоліної.

Склад української команди буде виглядати так: Марта Костюк, Надія Кіченок, Людмила Кіченок і Дарина Лопатецька.

Нагадаємо, Марта Костюк - 15-річна дебютантка великих турнірів, яка сенсаційно пробилася до третього кола на своєму першому турнірі Великого Шолому - Australian Open-2018. Вона вперше зіграє за національну команду, причому відразу - в ролі першого номера збірної.

Крім того, став відомий склад збірної Австралії: Ешлі Барті, Дар'я Гаврилова, Дестані Айава і Кейсі Деллакуа.

10-11 лютого на трав'яних кортах в Канберрі збірні Австралії та України зіграють між собою у матчі першого раунду Другої Світової групи Кубка Федерації.