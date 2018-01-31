Легендарну українську лижницю не взяли на Олімпіаду

42-річна Валентина Шевченко не потрапила у список НОК.

Легендарна українська лижниця Валентина Шевченко не потрапила до складу збірної на Олімпійські ігри-2018.

Про це повідомляє Isport.

Згідно зі списком Національного олімпійського комітету України, в лижних гонках виступлять Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, Олексій Красовський і Андрій Орлик.

Ігри в Пхенчхані могли стати шостими для 42-річної Валентини Шевченко. Зазначимо, що українська спортсменка брала участь в Іграх в 1998, 2002, 2006, 2010 і 2014 роках.

До складу збірної України з лижних гонок вона увійшла ще в 1995 році. Найвище досягнення на Олімпіадах було в Солт-Лейк-Сіті в 2002 році в індивідуальній гонці на 30 км - 5-те місце.