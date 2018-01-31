Українка Козлова вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Тайбеї

У другому колі вона обіграла китаянку Дуань Ін'їн.

Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Тайбеї. У поєдинку 2-го кола наша тенісистка у трьох сетах обіграла китаянку Дуань Ін'їн.

Поєдинок тривав більше двох годин. По ходу вирішального сету українка вела 4:2, але не втримала перевагу. Вже на тайбрейку Козлова виконала чотири міні-брейки, втративши два розіграші на своїй подачі.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Зазначимо, що у першому колі українка пройшла ще одну суперницю з Китаю Чжан Шуай, побивши її в двох сетах (6:2, 6:4).

В 1/4 фіналу Катерина Козлова зустрінеться з переможницею матчу Юлія Путінцева – Чжан Кайчжень.