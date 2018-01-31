Білорусам заборонили демонструвати на Паралімпіаді прапор Росії

На Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016 році збірна Білорусії підтримала російських спортсменів, відсторонених від змагань.

Збірна Білорусії отримала попередження про неприпустимість використання прапора Росії в ході проведення Паралімпійських ігор 2018 року в південнокорейському Пхенчхані.

Про це в інтерв'ю виданню «Прессбол» розповів глава Паралімпійського комітету Білорусії Олег Шепель.

«Нам вже прийшло офіційне попередження: навіть в готелі поза Олімпійським селищем ми не маємо права проводити будь-які публічні акції. Це одна з умов заселення в готель. Вперше в історії! Не знаю, правда, прийшов лист лише нам або всім делегаціям», — заявив Шепель.

Функціонер підкреслив, що на Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016 році збірна Білорусії підтримала російських спортсменів, бездоказово відсторонених від змагань.

29 січня Міжнародний паралімпійський комітет продовжив відсторонення Паралімпійського комітету Росії, при цьому дозволивши російським спортсменам брати участь в Іграх 2018 року в якості нейтральних атлетів під паралімпійських прапором.

Збірна Росії не змогла виступити на Іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро через призупинення членства в Міжнародному паралімпійському комітеті. Під час церемонії відкриття Ігор член білоруської делегації Андрій Фомочкін вийшов з російським триколором на парад спортсменів на знак солідарності з російськими паралімпійцями. Згодом Фомочкіна позбавили акредитації на Ігри.