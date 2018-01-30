Українка Соловйова має чудові шанси на перемогу у голосуванні "Атлет року" серед неолімпійських видів спорту

За добу до закінчення голосування українка зовсім трохи поступається іранському спортсмену.

Українка Лариса Соловйова має чудові шанси на перемогу у голосуванні "Атлет року" за версією Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор (IWGA) серед неолімпійських видів спорту.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Нагадаємо, IWGA проводить голосування на звання "Кращий атлет 2017 року" від початку січня. 15 січня визначилася десятка лідерів, які продовжили боротьбу. Останній день голосування - 31 січня, після чого визначиться переможець.

Читайте такожУкраїна потрапила у топ-5 збірних на Всесвітніх Іграх, встановивши історичний рекордНа даний момент Лариса Соловйова має другий показник, лише трохи відстаючи від лідера - іранського спортсмена Реза Аліпуршеназандіфара (скелелазіння).

Лариса Соловйова - легендарна 4-разова чемпіонка Всесвітніх ігор з пауерліфтингу. Вона єдина, хто перемагав на чотирьох різних Іграх з неолімпійських видів спорту (у 2005-му, 2009-му, 2013-му і 2017 роках).

Останній гучний тріумф на Всесвітніх іграх українка відзначила минулого літа у польському Вроцлаві.

Проголосувати на сайті IWGA може будь-який уболівальник за цим посиланням.