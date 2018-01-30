Путін назвав "придурком" російського викривача допінгу Родченкова

При цьому президент РФ визнав, що в російському спорті були випадки застосування допінгу.

Президент Росії Володимир Путін назвав «придурком» колишнього голову Московської антидопінгової лабораторії та інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорія Родченкова, який заявив про використання допінгу в російському спорті.

Как передає власний кореспондент у РФ, про це Путін сказав на зустрічі зі своїми довіреними особами у президентській виборчій кампанії 2018 року.

«Тепер спіймали цього придурка Родченкова, витягли його туди (для дачі показань WADA). Послухайте, ну у людини явно проблеми із законом - він же говорить, він займався протизаконною діяльністю, його до в’язниці треба посадити. Замість цього його призначили керувати антидопінговою лабораторією російською», – сказав Путін.

Читайте такожЗбірна Росії планувала використовувати допінг під час домашнього чемпіонату світу-2018

При цьому він зазначив, що показанням Родченкова неможна довіряти, оскільки в нього були проблеми зі здоров'ям.

«У нього були спроби суїциду, про що він розповідає. Ну дай Бог йому здоров'я, насправді, нехай одужає, але це ж про щось говорить, говорить про проблеми. І все засновано на свідченнях цієї людини. На свідченнях людини, якій чи можна довіряти взагалі-то по життю? Крім цього, нам кажуть, що він працює під контролем спецслужб США, і це добре. Для кого добре? Для нас погано - він працює під контролем, ну чудово, що він працює під контролем. Тільки не для нас це чудово», - додав він.

Разом із тим Путін визнав, що в російському спорті були випадки застосування допінгу.

«Я хочу, щоб ця аудиторія знала, і вся країна знала. Таких прикладів багато по всьому світу, просто їх не випинають і не розкручують у рамках внутрішньополітичної кампанії в тій чи іншій країні», - сказав він.

За словами президента РФ, не можна використовувати спорт, як поле битви за якісь політичні інтереси.

Путін вважає, що в міжнародних організаціях «дуже багато людей», які доброзичливо ставляться до РФ.

«Я сподіваюся, що цю сторінку все-таки буде перегорнуто, причому найближчим часом», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2017 року колишній голова Московської антидопінгової лабораторії, інформатор WADA Родченков в інтерв'ю The New York Times заявив, що в РФ перед Олімпіадою 2014 року планували підмінити чисту допінг-пробу української біатлоністки Віти Семеренко на позитивну. Але він відмовився це зробити.

5 грудня 2017 року МОК ухвалив рішення, яким заборонив російським спортсменам виступати під прапором Росії на зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхьончхані (Південна Корея).

Згідно з інформацією, причиною заборони стала програма вживання допінгу, підтримувана російською державою, факт дії якої в 2012-2015 роках Всесвітнє антидопінгове агентство вважає доведеним.

Також МОК припинив членство в організації Національного олімпійського комітету Росії.

Зимова Олімпіада проходитиме з 9 до 25 лютого.