Путін назвав "придурком" російського викривача допінгу Родченкова
Президент Росії Володимир Путін назвав «придурком» колишнього голову Московської антидопінгової лабораторії та інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорія Родченкова, який заявив про використання допінгу в російському спорті.
Как передає власний кореспондент у РФ, про це Путін сказав на зустрічі зі своїми довіреними особами у президентській виборчій кампанії 2018 року.
«Тепер спіймали цього придурка Родченкова, витягли його туди (для дачі показань WADA). Послухайте, ну у людини явно проблеми із законом - він же говорить, він займався протизаконною діяльністю, його до в’язниці треба посадити. Замість цього його призначили керувати антидопінговою лабораторією російською», – сказав Путін.
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При цьому він зазначив, що показанням Родченкова неможна довіряти, оскільки в нього були проблеми зі здоров'ям.
«У нього були спроби суїциду, про що він розповідає. Ну дай Бог йому здоров'я, насправді, нехай одужає, але це ж про щось говорить, говорить про проблеми. І все засновано на свідченнях цієї людини. На свідченнях людини, якій чи можна довіряти взагалі-то по життю? Крім цього, нам кажуть, що він працює під контролем спецслужб США, і це добре. Для кого добре? Для нас погано - він працює під контролем, ну чудово, що він працює під контролем. Тільки не для нас це чудово», - додав він.
Разом із тим Путін визнав, що в російському спорті були випадки застосування допінгу.
«Я хочу, щоб ця аудиторія знала, і вся країна знала. Таких прикладів багато по всьому світу, просто їх не випинають і не розкручують у рамках внутрішньополітичної кампанії в тій чи іншій країні», - сказав він.
За словами президента РФ, не можна використовувати спорт, як поле битви за якісь політичні інтереси.
Путін вважає, що в міжнародних організаціях «дуже багато людей», які доброзичливо ставляться до РФ.
«Я сподіваюся, що цю сторінку все-таки буде перегорнуто, причому найближчим часом», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2017 року колишній голова Московської антидопінгової лабораторії, інформатор WADA Родченков в інтерв'ю The New York Times заявив, що в РФ перед Олімпіадою 2014 року планували підмінити чисту допінг-пробу української біатлоністки Віти Семеренко на позитивну. Але він відмовився це зробити.
5 грудня 2017 року МОК ухвалив рішення, яким заборонив російським спортсменам виступати під прапором Росії на зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхьончхані (Південна Корея).
Згідно з інформацією, причиною заборони стала програма вживання допінгу, підтримувана російською державою, факт дії якої в 2012-2015 роках Всесвітнє антидопінгове агентство вважає доведеним.
Також МОК припинив членство в організації Національного олімпійського комітету Росії.
Зимова Олімпіада проходитиме з 9 до 25 лютого.