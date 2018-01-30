Бьорндален поїде на Олімпіаду в якості тренера збірної Білорусі

За команду Білорусі успішно виступає дружина знаменитого біатлоніста - Дар'я Домрачова.

Норвезький біатлоніст Уле-Ейнар Бьорндален поїде на Олімпіаду в Пхенхчан в якості тренера збірної Білорусі.

Про це повідомляє tut.by з посиланням на прес-службу Білоруської федерації біатлону.

«Вже можна офіційно говорити, що Уле-Ейнар Бьорндален відправиться на Олімпіаду в якості тренера національної збірної Білорусі. Функціонал буде визначений трохи пізніше», — наводить видання коментар представника прес-служби БФБ.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня стало відомо, що "Король біатлону" 43-річний Бьорндален не потрапив до підсумкового складу збірної Норвегії на Олімпіаду в Пхенчхані. Він не зумів виконати вимоги відбору, і тренери національної команди віддали перевагу спортсменам, що показали більш високі результати по ходу нинішнього сезону.

Ігри-2018 могли б стати для Бьорндалена сьомими в кар'єрі. Сам спортсмен визнав, що не заслужив місця у складі збірної.

Бьорндален — восьмиразовий олімпійський чемпіон і 20-разовий чемпіон світу — одружений на білоруській біатлоністці Дар'ї Домрачовій. Вона успішно кваліфікувалася на Ігри-2018 і висловлювала надію, що чоловік зможе поїхати в Пхенчхан і підтримати її.