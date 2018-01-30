Інформаційному агентству Reuters заборонили працювати на відкритті зимової Олімпіади (відео)
Міжнародний олімпійський комітет заборонив інформаційному агентству Reuters висвітлювати церемонію відкриття зимової Олімпіади в Пхенчхані. Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap.
Це сталося після того, як агентство без дозволу МОК опублікувало фотографії запалювання вогню на репетиції відкриття змагань.
Традиційно церемонія запалювання вогню до останнього тримається в строгому секреті.
Агентство Reuters, в свою чергу, заявило, що опублікувало фотографії помилково і незабаром видалило всі знімки.
Крім кореспондентів, операторів і тележурналістів, МОК відкликав акредитацію у фотографа, який повинен був представляти Reuters.
Як повідомляв УНІАН, зимові Ігри в Пхенчхані пройдуть з 9-го по 25 лютого.
Подивитися відкриття Олімпіади-2018 онлайн можна за посиланням.