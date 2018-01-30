Інформаційному агентству Reuters заборонили працювати на відкритті зимової Олімпіади (відео)

Reuters без дозволу організаторів опублікувало фотографії запалювання олімпійського вогню на репетиції відкриття Ігор.

Міжнародний олімпійський комітет заборонив інформаційному агентству Reuters висвітлювати церемонію відкриття зимової Олімпіади в Пхенчхані. Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap.

Це сталося після того, як агентство без дозволу МОК опублікувало фотографії запалювання вогню на репетиції відкриття змагань.

Традиційно церемонія запалювання вогню до останнього тримається в строгому секреті.

Агентство Reuters, в свою чергу, заявило, що опублікувало фотографії помилково і незабаром видалило всі знімки.

Крім кореспондентів, операторів і тележурналістів, МОК відкликав акредитацію у фотографа, який повинен був представляти Reuters.

Як повідомляв УНІАН, зимові Ігри в Пхенчхані пройдуть з 9-го по 25 лютого.

Подивитися відкриття Олімпіади-2018 онлайн можна за посиланням.