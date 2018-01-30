Інформатор WADA Родченков відвів Путіну ключову роль в організації системи допінгу російських спортсменів

За словами Родченкова, система організованого допінгу спортсменів створювалася під час Олімпійських ігор у Лондоні та Пекіні, але «досконалості» вона досягла перед початком зимових Олімпійських ігор у Сочі в 2014 році.

Володимир Путін грав ключову роль у створенні системи допінгу російських спортсменів під час Олімпійських ігор у Сочі в 2014 році. Такий висновок, який можна зробити з інтерв'ю Григорія Родченкова, яке він дав німецькому державному телеканалу ARD. Інтерв'ю вийде в ефір в понеділок увечері.

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«Звичайно, це все йшло з самого верху, так як тільки президент може віддати подібне доручення своїм спецслужбам, ФСБ, – стверджує Родченков в інтерв'ю. – Він про все знав, так як інформація йшла по ланцюжку: я звітував перед Нагорних, який доповідав Віталію Мутку, який, у свою чергу, доповів Путіну».

За словами Родченкова, система організованого допінгу спортсменів створювалася під час Олімпійських ігор у Лондоні та Пекіні (у 2012 та 2008 роках), але «досконалою» вона стала перед початком зимових Олімпійських ігор у Сочі в 2014 році.

Уривки інтерв'ю були показані у вигляді анонсу, повна версія вийде на телеканалі ARD у понеділок ввечері. Цей телеканал відомий гучними викриттями у світі спорту, пише "Коммерсант".

Минулого тижня в Женеві почав працювати міжнародний спортивний арбітраж, який розглядав апеляції 43 російських спортсменів, яких звинуватили у вживанні допінгу. Міжнародне антидопінгове агентство, яке вело слідство прийшло до висновку про те, що в Росії існувала організована система, створена за допомогою спецслужб. Проте в жодній доповіді не йшлося про пряму участь президента Путіна.

Кремль завжди заперечував факт існування державної системи допінгу в Росії. Сам Володимир Путін звинувачував Григорія Родченкова в роботі на американські спецслужби.