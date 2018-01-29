Українська саночниця Шхумова виступить на Іграх-2018 в Пхенчані

Україна отримала 35-у ліцензію на зимові Олімпійські ігри-2018.

Українська саночниця Олена Шхумова виступить на Олімпіаді в Пхенчхані, повідомляє Isport.

Львів'янка отримала право брати участь в Іграх за квотою. Спочатку у нашої країни була одна квота на Олімпіаду в Пхенчхані, яку, до речі, принесла Україні якраз Шхумова, але тренери збірної віддали її більш стабільній Олені Стецьків.

Таким чином, на Олімпіаді в Пхенчхані виступлять дві найсильніші українські саночниці – Олена Шхумова та Олена Стецьків. Обидві чотири роки тому виступали на Олімпійських іграх у Сочі.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що 34-у ліцензію для участі в Іграх у Пхенчхані отримала Тетяна Петрова, яка виступить в могулі.