Українська саночниця Шхумова виступить на Іграх-2018 в Пхенчані
18:32, 29 січня 2018Інше
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Україна отримала 35-у ліцензію на зимові Олімпійські ігри-2018.
Шхумова здобула для України чергову ліцензію на Ігри в Пхенчхан / wikimedia.org
Українська саночниця Олена Шхумова виступить на Олімпіаді в Пхенчхані, повідомляє Isport.
Львів'янка отримала право брати участь в Іграх за квотою. Спочатку у нашої країни була одна квота на Олімпіаду в Пхенчхані, яку, до речі, принесла Україні якраз Шхумова, але тренери збірної віддали її більш стабільній Олені Стецьків.
Таким чином, на Олімпіаді в Пхенчхані виступлять дві найсильніші українські саночниці – Олена Шхумова та Олена Стецьків. Обидві чотири роки тому виступали на Олімпійських іграх у Сочі.
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що 34-у ліцензію для участі в Іграх у Пхенчхані отримала Тетяна Петрова, яка виступить в могулі.
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