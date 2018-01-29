Головний тренер збірної України з футзалу оголосив склад команди на Євро-2018

В остаточний склад було включено 14 гравців.

Головний тренер збірної України з міні-футболу (футзалу) Олександр Косенко оголосив склад команди на чемпіонат Європи, повідомляє Асоціація футзалу України.

До списку увійшли 14 гравців:

- воротарі:

Євген Іваняк («Ураган»)

Кирило Ципун («Продексім»)

Дмитро Литвиненко («ЕРА-ПАК», Чехія)

- польові гравці:

Микола Грицина («Сталіца», Білорусь)

Михайло Грицина («Сталіца», Білорусь)

Тарас Королишин («Сталіца», Білорусь)

Владимир Разуванов («Діна», Росія)

Микола Білоцерківець («Норільский нікель», Росія)

Сергій Журба («ХІТ»)

Олександр Педяш («Сокіл)

Андрій Хамдамов («Сокіл)

Руслан Шеремета («Сокіл)

Андрій Лисенко («Сокіл)

Петро Шотурма («Ураган»)

Чемпіонат Європи пройде з 30 січня по 10 лютого у Любляні. Всі матчі пройдуть на «Арені Стожице», яка вміщує 12 500 глядачів. Збірна України на груповому етапі зіграє у групі С, де її суперниками будуть збірні Румунії (2 лютого) та Португалії (4 лютого).