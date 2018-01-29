Збірну Росії остаточно усунули від Паралімпійських ігор-2018

13:39, 29 січня 2018
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Росіяни пропустять другу Паралімпіаду пордряд / paralympic.org

Міжнародний паралімпійський комітет продовжив відсторонення Паралімпійського комітету Росії, що не дозволить збірній Росії виступити на змаганнях в Пхенчхані-2018, повідомляє офіційний сайт МПК.

Втім, якщо в Ріо-де-Жанейро-2016 була усунена повністю вся команда, то в Пхенчхані, як і на Олімпіаді, окремі спортсмени зможуть виступити в нейтральному статусі - під олімпійським прапором.

За неофіційною інформацією у Південній Кореї зможуть змагатися близько 30 спортсменів.

Паралімпіада-2018 відбудеться в Пхенчхані з 9 по 18 березня 2018 року.

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Теги: #Паралімпіада-2018 осія відсторонення#Пхенчхан Росія дискваліфікація