Збірну Росії остаточно усунули від Паралімпійських ігор-2018

Окремі спортсмени зможуть виступити під нейтральним прапором.

Міжнародний паралімпійський комітет продовжив відсторонення Паралімпійського комітету Росії, що не дозволить збірній Росії виступити на змаганнях в Пхенчхані-2018, повідомляє офіційний сайт МПК.

Втім, якщо в Ріо-де-Жанейро-2016 була усунена повністю вся команда, то в Пхенчхані, як і на Олімпіаді, окремі спортсмени зможуть виступити в нейтральному статусі - під олімпійським прапором.

За неофіційною інформацією у Південній Кореї зможуть змагатися близько 30 спортсменів.

Паралімпіада-2018 відбудеться в Пхенчхані з 9 по 18 березня 2018 року.