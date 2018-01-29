Збірну Росії остаточно усунули від Паралімпійських ігор-2018
13:39, 29 січня 2018Інше
233
Окремі спортсмени зможуть виступити під нейтральним прапором.
Збірна Росії пропустить другу Паралімпіаду поспіль / paralympic.org
Міжнародний паралімпійський комітет продовжив відсторонення Паралімпійського комітету Росії, що не дозволить збірній Росії виступити на змаганнях в Пхенчхані-2018, повідомляє офіційний сайт МПК.
Втім, якщо в Ріо-де-Жанейро-2016 була усунена повністю вся команда, то в Пхенчхані, як і на Олімпіаді, окремі спортсмени зможуть виступити в нейтральному статусі - під олімпійським прапором.
За неофіційною інформацією у Південній Кореї зможуть змагатися близько 30 спортсменів.
Паралімпіада-2018 відбудеться в Пхенчхані з 9 по 18 березня 2018 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter