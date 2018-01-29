Україна вдруге в історії буде представлена у фрістайлі-могулі на Олімпіаді

Після Ігор в Ліллехаммері-1994 наша команда не була представлена на Олімпіадах в цій дисципліні.

Українська фрістайлістка Тетяна Петрова, яка виступає в дисципліні могул, кваліфікувалася на Олімпійські ігри в Пхенчхані, повідомляє Апостроф.

Тренер спортсменки Сергій Чмель зазначив, що на Олімпіаді-2018 Україна буде представлена в могулі вперше за 24 роки.

У попередній раз олімпійську ліцензію в могулі представнику Україну вдалося завоювати ще в 1994 році, тоді на Олімпіаді в Ліллехаммері виступала Юлія Фоміних.

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Відзначимо, що тепер Україну на Олімпіаді-2018 представлять три фристайлиста. Крім Петрової, Олександр Абраменко та Ольга Полюк виступлять в лижній акробатиці.