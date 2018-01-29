Молодіжна збірна України з хокею з м'ячем програла всі матчі чемпіонату світу

Українці виступали в числі п'яти найсильніших команд світу.

У норвезькому Драммені завершився юніорський чемпіонат світу (U-19), в рамках якого виступала збірна України програла всі матчі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зазначимо, що в цьому турнірі брали участь лише п'ять команд, і українцям належало выступати в компанії з елітними командами в цьому виді спорту.

В 1-му турі українці поступилися команді Швеції - 0:18, потім Фінляндії - 0:12, а наступного дня командам Норвегії - 1:10 та Росії - 1:8.

Таким чином, збірна України завершила турнір з 0 очок у турнірній таблиці і різницею шайб - 2-48.

Чемпіоном світу стала збірна Росії, яка у фіналі обіграла команду Швеції - 6:3. У матчі за бронзові медалі Фінляндія обіграла Норвегію з рахунком 3:2.