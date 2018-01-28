Українці завоювали золото в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону

На фініші українець Підручний обійшов росіянина Логінова.

Українська збірна виграла гонку в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону, який завершився в італійському Ріднау.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У складі української команди виступили Юлія Журавок, Ірина Варвинець, Артем Прима і Дмитро Підручний.

Перед останньою стрільбою різниця між нашою збірною та командою Росії була лише п'ять секунд, але Підручний показав кращий результат на останньому вогневому рубежі, витративши один додатковий патрон, тоді як росіянин Логінов - три.

Російська збірна стала другою, відставши від української команди майже на 12 секунд. Бронза - у команди Норвегії, яка відстала від українців на 33 секунди.

Таким чином, на чемпіонаті Європи українські спортсмени завоювали три медалі. Крім золотої медалі в змішаній естафеті, Ірина Варвинець завоювала золото в спринті, а також срібло у гонці переслідування.

Чемпіонат Європи проходив з 24-го по 28 січня.