Українці провалили естафету в одиночному міксті на чемпіонаті Європи з біатлону

14:51, 28 січня 2018
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Надія Бєлкіна / telegraf.com.ua

В італійському Ріднау завершилася гонка у змішаній одиночній естафеті у рамках чемпіонату Європи з біатлону, повідомляє офіційний сайт змагань.

Збірну України представлял дует Надія Бєлкіна і Сергій Семенов. Наш тандем виявився у підсумку лише 12-м, відставши від лідера на 1 хвилину 41 секунду. Українці припустилися 10 помилок на стрільбі.

Переможцями гонки стали норвежці Текла Брюн-Лі і Ветле Крістіансен. Срібло здобули французи з відставанням у 8,6 секунд. Бронза у збірної США (9,1 секунди).

Чемпіонат Європи з біатлону проходить з 24-го по 28 січня.

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Теги: #чемпіонат Європи з біатлону