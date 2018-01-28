Українці провалили естафету в одиночному міксті на чемпіонаті Європи з біатлону

Український тандем Надія Бєлкіна - Сергій Семенов посів лише 12-те місце.

В італійському Ріднау завершилася гонка у змішаній одиночній естафеті у рамках чемпіонату Європи з біатлону, повідомляє офіційний сайт змагань.

Збірну України представлял дует Надія Бєлкіна і Сергій Семенов. Наш тандем виявився у підсумку лише 12-м, відставши від лідера на 1 хвилину 41 секунду. Українці припустилися 10 помилок на стрільбі.

Переможцями гонки стали норвежці Текла Брюн-Лі і Ветле Крістіансен. Срібло здобули французи з відставанням у 8,6 секунд. Бронза у збірної США (9,1 секунди).

Чемпіонат Європи з біатлону проходить з 24-го по 28 січня.