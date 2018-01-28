Федерер виграв рекордний 20-й турнір Великого Шолома

У фіналі Australian Open легендарний швейцарський тенісист обіграв Марина Чиліча.

Швейцарець Роджер Федерер став чемпіоном Australian Open-2018, обігравши у фіналі хорвата Марина Чиліча в п'яти партіях.

Рахунок вирішального поєдинку— 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1 на користь Федерера, повідомляє офіційний сайт змагань.

Поєдинок тривав 3 години 5 хвилин. Федерер виконав 24 ейси, допустив 4 подвійні помилки, 41 раз пробив навиліт, використав 6 брейк-пойнтів з 13.

На рахунку шостої ракетки світу Чиліча 16 подач навиліт, 5 подвійних помилок, 45 віннерів, 2 реалізованих брейк-пойнта з 9-ти.

Федерер став 6-разовим переможцем Australian Open і 20-разовим переможцем турнірів Великого Шолома, що є абсолютним рекордом серед чоловіків у Відкритій тенісній ері (з 1968 року).

Серед жінок більше вигравали тільки Серена Вільямс (23 титули) і Штеффі Граф (22).

Відкритий чемпіонат Австралії проходив з 15-го по 28 січня в Мельбурні.