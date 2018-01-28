МОК допустив 169 російських спортсменів до участі в Олімпіаді в Пхенчхані
13:00, 28 січня 2018Інше
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Всього в попередньому списку було 389 спортсменів.
МОК допустив до Ігор 169 російських спортсменів / 112.ua
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив 169 російських спортсменів з 389 до участі в Олімпіаді в Пхенчхані. Про це повідомляє Reuters.
Відзначається, що історію всіх спортсменів ретельно вивчили і допустили тих, хто не був помічений у допінгових скандалах. Вони зможуть взяти участь у змаганнях і іменуватися як "Олімпійські спортсмени з Росії".
Нагадаємо, Виконком МОК усунув збірну Росії від Ігор-2018 через допінг-програму, яка діяла в країні. При цьому чистим спортсменам дозволили виступати під нейтральним прапором.
Раніше МОК позбавив російських спортсменів 11 медалей Олімпіади в Сочі, в результаті чого Росія втратила лідерство в загальному заліку, опустившись на третє місце.
Подивитися відкриття Олімпіади-2018 онлайн можна за посиланням.
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