Українка Варвинець слідом за золотом завоювала срібло чемпіонату Європи

Наша спортсменка фінішувала другою в гонці переслідування.

В італійському Риднау завершилася жіноча гонка переслідування чемпіонату Європи з біатлону, в якій українка Ірина Варвінець фінішувала на 2-му місці, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка поступилася переможниці змагань рівно 11 секунд.

Варвінець стартувала першою за результатами спринту, який відбувся напередодні і приніс українці золото чемпіонату Європи. Втім, по ходу сьогоднішньої гонки наша спортсменка припустилася 1 промаха і відстала від основної суперниці на 11 секунд.

Чемпіонкою Європи стала Хлої Шевальє з Франції, яка напередодні завоювала срібло у спринті, а в першій гонці ЧЄ - золото в "індивідуалці". Таким чином, це вже третя медаль спортсменки на цьому турнірі.

Ще одна українка Яна Бондар, яка за підсумками спринту стартувала 23-ю, сьогодні фінішувала на 36-му місці - 5 промахів і 3 хвилини 31 секунда відставання. Ольга Абрамова перемістилася з 27-го на 40-е місце - 6 промахів і 4 хвилини 02,3 секунди відставання, а Марія Панфілова трохи поліпшила свій вчорашній результат - перемістившись з 42-го на 41-е місце - 1 промах і 4 хвилини 08 секунд відставання рівне.

Надія Бєлкіна (16-е місце в спринті) і Юлія Журавок (44) участі в гонці переслідування не брали.

У неділю чемпіонат Європи завершиться одиночною і класичною змішаними естафетами.