Возняцкі виграла у Халеп у фіналі Australian Open
13:39, 27 січня 2018Інше
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Каролін Возняцкі здобула свій перший титул на турнірах серії "Великого шолома".
Возняцкі виграла Відкритий чемпіонат Австралії / Reuters
У Мельбурні завершився фінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу - першого турніру року серії "Великого шолома" - в якому другий номер світового рейтингу Каролін Возняцкі з Данії обіграла кращу тенниситку світу згідно рейтингу Симону Халеп з Румунії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 7:6 (2), 3:6, 6:4.
Матч тривав 2 години 49 хвилин.
Халеп за цей час зробила 6 ейсів при 2 у суперниці, допустила 1 подвійну помилку (6 - у Возняцкі) і виграла 108 розіграшів м'ячів, при 110 в суперниці.
Як повідомляв УНІАН, завтра, в неділю, 28 січня, у чоловічому фіналі зіграють швейцарець Роджер Федерер і Марін Чіліч з Хорватії.
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