Возняцкі виграла у Халеп у фіналі Australian Open

Каролін Возняцкі здобула свій перший титул на турнірах серії "Великого шолома".

У Мельбурні завершився фінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу - першого турніру року серії "Великого шолома" - в якому другий номер світового рейтингу Каролін Возняцкі з Данії обіграла кращу тенниситку світу згідно рейтингу Симону Халеп з Румунії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 7:6 (2), 3:6, 6:4.

Матч тривав 2 години 49 хвилин.

Халеп за цей час зробила 6 ейсів при 2 у суперниці, допустила 1 подвійну помилку (6 - у Возняцкі) і виграла 108 розіграшів м'ячів, при 110 в суперниці.

Як повідомляв УНІАН, завтра, в неділю, 28 січня, у чоловічому фіналі зіграють швейцарець Роджер Федерер і Марін Чіліч з Хорватії.