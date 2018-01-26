Від України на Олімпійських іграх-2018 в гірських лижах виступлять два спортсмена

Ковбаснюк і Книш поїдуть у Пхенчхан, а учасник Сочі-2014 Мицак пропустив весь сезон через травму.

У змаганнях з гірськолижного спорту на Олімпійських іграх-2018 виступлять двоє українців — Ольга Книш і Іван Ковбаснюк. Про це в коментарі для XSPORT розповів перший віце-президент Федерації лижного спорту України Володимир Малежик.

«Іван Ковбаснюк — завоював ліцензію для участі в Іграх. Він виступить у п'яти дисциплінах: слалом, гіганті, супергіганті, швидкісному спуску і комбінації. Сподіваємося, що він зможе потрапити до 30 найкращих. Ольга Книш була відібрана за квотою. Вона буде змагатися в слаломі і гіганті. Конкуренція буде дуже високою, а Ользі потрібно виступити в свою силу», - зазначив чиновник.

Україна могла бути представлена у гірських лижах на Іграх-2018 трьома спортсменами, але учасник Сочі-2014 Дмитро Мицак отримав травму.

«У червні на змаганнях в Чилі Мицак вилетів з траси, травмував хрестоподібні зв'язки і переніс операцію. Він, до речі, все ж поїде в Пхенчхан, але не як учасник, а як член комісії атлетів. Думаю, він не буде завершувати кар'єру, адже він ще молодий, всього 22 роки, і може повернутися», - додав Малежик.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2018 пройде в корейському Пхенчхані з 9 по 25 лютого 2018 року.