Два українських біатлоніста потрапили в Топ-10 спринту чемпіонату Європи

Артем Прима і Дмитро Підручний виступили на рівні провідних гонщиків.

В італійському Ріднау завершилася спринтерська гонка серед чоловіків в рамках чемпіонату Європи з біатлону, де в десятку найсильніших потрапили відразу двоє українських біатлоністів, повідомляє офіційний сайт турніру.

На 5-му місці закінчив гонку Артем Прима, а на 8-му - Дмитро Підручний.

Прима не допустив жодного промаху на вогневих рубежах, але по швидкості проходження дистанції поступився переможцю 38,6 секунди. Підручний допустив 1 промах, подолав штрафне коло і його підсумкове відставання становило 47,9 секунди.

Сергій Семенов посів 29-е місце (1 промах, +1 хвилина 35,7 секунди відставання), Руслан Ткаленко - 36-е (2, +1.46,0), Артем Тищенко - 63-е (1, 2.26,2) і Андрій Доценко - 80-е (2, 2.50,8).

Переможцем гонки став Андрій Расторгуєв з Латвії, який подолав дистанцію за 24 хвилини 03,0 секунди (1 промах). Призерами стали Олександр Логінов з Росії (1, +5,5 сек. відставання) й Красимір Анев з Болгарії (0, 24,5 секунди відставання).