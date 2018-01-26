Швейцарець Федерер став другим фіналістом Australian Open у чоловічому одиночному розряді

У Мельбурні авершился другий півфінальний матч Відкритого чемпіонату Австралії в чоловічому одиночному розряді, в якому Роджер Федерер здолав Хен Чона з Південної Кореї, повідомляє офіційний сайт змагань.

Грав з травмою кореєць знявся з гри за рахунку 1:6, 2:5.

Матч тривав всього 63 хвилини.

Чон при рахунку 1:4 у другій партії взяв медичну перерву і довгий час перебував у руках лікарів. Тим не менш, кардинально поліпшити стан гравця вони не зуміли. Через 2 гейми, за рахунку 2:5, кореєць припинив боротьбу і визнав власну поразку.

Федерер у 30-й раз в кар'єрі вийшов у фінал турніру серії "Великого шолома". У разі перемоги у фінальному матчі в неділю проти Марина Чиліча з Хорватії швейцарець виграє 20-й титул чемпіона турніру "Великого шолома" в кар'єрі.

Як повідомляв УНІАН, Australian Open проходить в Мельбурні в нинішньому році з 15 по 28 січня.