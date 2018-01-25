МОК дозволив прапори РФ на трибунах під час Олімпіади, але застеріг від політичних демонстрацій

Міжнародний олімпійський комітет спростував інформацію про те, що російським уболівальникам заборонили використовувати прапори РФ на Олімпійських іграх в Пхенчхані.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву МОК.

«Використання прапора країни, визнаним національним Олімпійським комітетом, навіть якщо його членство призупинено, уболівальником або групою фанатів на Іграх не може бути заборонене.Тим не менш, якщо це буде відбуватися у форматі організованої політичної демонстрації, то МОК візьме до уваги і оцінить це на предмет дотримання рішення виконкому МОК від 5 грудня 2017 року», — заявили в організації.

Раніше ЗМІ звернули увагу на те, що МОК забороняє проносити на трибуни прапори тих країн, які не беруть участь в Олімпіаді. Був зроблений висновок, що прапор Росії в Пхенчхані теж може бути під забороною.

Нагадаємо, 5 грудня МОК усунув російську збірну від участі в Олімпіаді в Пхенчхані. Російським спортсменам, які не порушували антидопінгові правила, дозволили виступити під нейтральним прапором.

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