МОК назвав критерії недопуску російських спортсменів на Олімпіаду

Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) опублікував список критеріїв, якими керувався, запрошуючи на Олімпіаду в Південній Кореї російських спортсменів.

Список опублікований на офіційному сайті МОК.

До нього увійшли 17 пунктів. У їх числі згадка спортсменів у розслідуванні антидопінгових комісій МОК, згадки в доповіді незалежного експерта Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Річарда Макларена, а також більш ранні випадки вживання допінгу російськими спортсменами. Також до списку увійшли наявність або відсутність позначок на пробірках з допінг-тестами спортсменів, аналіз вмісту в них солі і невідповідність ДНК.

Читайте такожРосійські прапори заборонили на всіх спортивних об'єктах Олімпіади-2018Крім того, в список критеріїв увійшли згадки спортсменів у системі ADAMS — перевірка місцезнаходження спортсменів, рекомендації експертів МОК, фахівців WADA і керівництва міжнародних федерацій зимових видів спорту.

"Рішення приймалися тільки за згодою всієї комісії на умовах анонімності. Кожна справа розглядалася окремо", - сказала голова комісії МОК Валері Фурнейрон.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року МОК ухвалив рішення про недопуск збірної Росії на Олімпійські ігри в Пхенчхані, однак не був проти участі російських спортсменів, які не викриті в допінгових порушеннях, під нейтральним прапором.

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