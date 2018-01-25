Халеп і Возняцкі зіграють у фіналі першого в 2018 році турніру Великого Шолома

У Мельбурні, де підходить до завершення перший в цьому році тенісний турнір серії Великого Шолома - Australian Open, відбулися півфінали в жіночому одиночному розряді.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Румунська тенісистка, чинна перша ракетка світу Сімона Халеп у напруженому трисетовому протистоянні обіграла німкеню Анжеліку Кербер з рахунком 6:3, 4:6, 9:7.

Тривалість поєдинку склала 2 години 22 хвилини. Цікаво, що в третьому сеті, який тривав цілих 16 геймів (тай-брейк на турнірі не передбачений), Халеп відіграла два матчболи.

В іншому півфінальному матчі Каролін Возняцкі з Данії, яка є другою у світовому рейтингу, обіграла в двох партіях сенсаційну дебютантку турніру - бельгійку Еліз Мертенс - 6:3, 7:6.

Нагадаємо, що Мертенс в півфіналі вибила з подальшої боротьби першу ракетку України Еліну Світоліну.

Жіночий фінал Відкритого чемпіонату Австралії Сімона Халеп - Каролін Возняцкі відбудеться в суботу. Інтриги матчу додасть те, що Возняцкі у разі своєї перемоги відбере у Халепі перше місце в рейтингу WTA.

І для Халеп, і для Возняцкі це третій вихід у фінал Великого Шолома в кар'єрі, при цьому обидві тенісистки ще не вигравали у вирішальних матчах такого рівня: датчанка програла два фінали US Open, а румунка двічі поступилася у фіналі Ролан Гаррос.