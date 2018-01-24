Чоловіча збірна України з гандболу залишилася без головного тренера

Відбулося засідання Президії Федерації гандболу України, на якому розглядалися підсумки відбору до чемпіонату світу-2019. Виступ у турнірі чоловічої гандбольної збірної України був визнаний незадовільним.

Головний тренер команди Віталій Андронов написав заяву на звільнення зі своєї посади за власним бажанням, повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

Також на Президії було затверджене призначення Василя Козара головним тренером молодіжної дівочої збірної України (U-20).

Рішення по новому головному тренеру національної збірної України буде прийматись після спільних обговорень.

Нагадаємо, в італійському Больцано у відборі до ЧС-2019 чоловіча збірна України не змогла вирішити головне завдання і вийти до наступної стадії.