Українським спортсменам і тренерам з олімпійських видів призначені президентські стипендії
В Указі глави держави значаться прізвища 90 українських спортсменів і тренерів.
Президент України Петро Порошенко видав Указ про призначення стипендій для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
"Згідно з указом стипендії отримають 48 спортсменів і 42 тренера", – йдеться в повідомленні. Найбільший розмір стипендії – 12 тисяч гривень, найменший – 2 тисячі гривень.
Згідно з указом чемпіони світу (Ольга Харлан, Олександр Хижняк) та їхні тренери отримають по 12 тисяч гривень.
Срібних призерів чемпіонату світу (Юлія Левченко, Ігор Радівілов, Михайло Романчук) винагородять у розмірі 9 тисяч гривень.
По 7 тисяч гривень отримають бронзові призери чемпіонату світу та чемпіони Європи (Олександр Горшковозов, Анастасія Савчук).
По 5 тисяч гривень дістанеться срібним призерам чемпіонату Європи (Володимир Станкевич, Максим Хворост).
Бронзові призери чемпіонату Європи отримають 4 тисячі гривень – Анастасія Недобега, Роман Повх.
Нагадаємо, у вівторок, 23 січня, у Національній філармонії України відбулася урочиста церемонія проводів олімпійської збірної команди України на XXIII зимові Ігри в південнокорейський Пхенчхан.