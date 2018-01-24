Українці провалили стартову гонку на чемпіонаті Європи з біатлону

В Італії стартував чемпіонат Європи з біатлону, який почався невдало для українських біатлоністів. Вони навіть не потрапили у топ-30 індивідуальної гонки, показавши як погану швидкість, так і погану стрільбу.

Основний склад збірної України в індивідуальній гонці представляв Сергій Семенов, для якого чемпіонат став можливістю набрати форму після перерви у виступах. Артем Тищенко та Артем Прима, які також були заявлені на гонку, не стартували.

Очікувано кращий результат серед українців показав Семенов, тим не менш він не потрапив навіть у топ-30. У Семенова чотири промахи і відставання в більш ніж чотири хвилини від переможця - в результаті 34-е місце.

Руслан Ткаленко з трьома промахами програв Семенову 40 секунд (43-є місце), а Тарас Лесюк — півтори хвилини (48-ма позиція). У Андрія Доценка найгірший результат серед українців - 59-е місце: чотири промахи і аж шість з половиною хвилин відставання від переможця.

Чемпіоном Європи несподівано став 21-річний австрієць Фелікс Ляйнтер, для якого це перший подібний успіх на дорослому рівні. Срібло здобув чех Томаш Крупчик. Бронза - у німця Філіпа Хорна.

Результати гонки:

1. Фелікс Ляйтнер (Австрія, 0+0+0+1) 53:32:8

2. Томаш Крупчик (Чехія, 0+0+0+1) +43.0

3. Філіп Хорн (Німеччина, 1+0+0+0) +56.6

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34. Сергій Семенов (1+0+2+1) +4:15.9

43. Руслан Ткаленко (1+0+0+2) +4:55.7

48. Тарас Лесюк (0+1+0+2) +5:40.5

59. Андрій Доценко (0+2+1+1) +6:30.3

Артем Тищенко — не стартував

Артем Прима — не стартував