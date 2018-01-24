Російські прапори заборонили на всіх спортивних об'єктах Олімпіади-2018

Російським уболівальникам заборонено проносити національні прапори на спортивні об'єкти Олімпійських ігор в Пхенчхані. Про це повідомив редактор дирекції спортивного мовлення російського Першого каналу Василь Конов.

За його словами, уболівальникам заборонено проносити на спортивні об'єкти прапори країн, що не беруть участь в Олімпіаді.

Раніше повідомлялося, що МОК не допустив лідерів збірної Росії з біатлону та лижних гонок до Олімпіади-2018.

Ну що, прапори не беруть участі в Олімпійських іграх країн тепер заборонено проносити вболівальників на трибуни Олімпійських об'єктів на Іграх в Пхенчхані. Нагадаю, Росія не бере участі в Олімпійських іграх. Тобто формально прапор Росії під забороною на всіх об'єктах Ігор. — Василь Конов (41+) (@VasilyKonov) January 23, 2018

Подивитися відкриття Олімпіади-2018 онлайн можна за посиланням.