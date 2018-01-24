Російські прапори заборонили на всіх спортивних об'єктах Олімпіади-2018

11:53, 24 січня 2018
Інше
363

Російські вболівальники не зможуть проносити національні прапори на об'єкти в Пхенчхані.

Російські прапори заборонені на змаганнях Олімпіади-2018 / The Associated Press

Російським уболівальникам заборонено проносити національні прапори на спортивні об'єкти Олімпійських ігор в Пхенчхані. Про це повідомив редактор дирекції спортивного мовлення російського Першого каналу Василь Конов.

За його словами, уболівальникам заборонено проносити на спортивні об'єкти прапори країн, що не беруть участь в Олімпіаді.

Раніше повідомлялося, що МОК не допустив лідерів збірної Росії з біатлону та лижних гонок до Олімпіади-2018.

Подивитися відкриття Олімпіади-2018 онлайн можна за посиланням.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018
Теги: #Росія на Олімпіаді-2018