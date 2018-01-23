Збірну України урочисто провели на Олімпіаду в Пхенчхані (фотогалерея)

У залі Національної філармонії України в Києві відбулася церемонія проводів українських спортсменів на зимові Олімпійські ігри в Пхенчхані.

Головною інтригою урочистого заходу стала презентація нової форми збірної України на Олімпіаду в Пхенчхані. Комплекти виконані в традиційних українських кольорах.

На майбутню Олімпіаду українські спортсмени завоювали 32 ліцензії. НОК України повідомляє, що нашу країну в Пхенчхані орієнтовно представлять 33-35 спортсменів. Остаточне число учасників збірної України стане відомо не пізніше 30 січня, коли закінчується термін подачі офіційних заявок від країн-учасниць Олімпіади.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням Кабміну володарі золотих нагород у складі української збірної отримають премії у розмірі 125 тисяч доларів, володарі срібла – 80 тисяч, і володарі "бронзи" – 55 тисяч.

Зимові Олімпійські ігри-2018 пройдуть в Пхенчхані з 9-го по 25 лютого.

Подивитися відкриття Олімпіади-2018 онлайн можна за посиланням.