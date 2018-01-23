Російські біатлоністи готові відмовитися від участі в Олімпіаді

Російські біатлоністи готові відмовитися від участі в Олімпійських іграх-2018, повідомляє «Советский спорт» з посиланням на Союз біатлоністів Росії (СБР).

Передбачається, що спортсмени можуть відмовитися виступити на Іграх, якщо переговори СБР з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) з приводу тих атлетів, які не були допущені, не приведуть до жодного результату.

Раніше президент Союзу біатлоністів Росії Олександр Кравцов повідомив, що МОК допустив лише трьох з 11 спортсменів із заявки команди на Ігри-2018 в Пхенчхані.

За інформацією Sports.ru, можливість виступити на Іграх-2018 є у Антона Бабікова, Тетяни Акімової і Уляни Кайшевої.

Як раніше повідомляв УНІАН, провідних російських спортсменів не пускають на Олімпіаду через списки Московської антидопінгової лабораторії.