Надаль не зміг дограти матч 1/4 фіналу Australian Open через травму

Перша ракетка світу і минулорічний фіналіст Australian Open іспанець Рафаель Надаль не зміг завершити свій чвертьфінальний матч проти хорвата Маріна Чіліча, повідомляє офіційний сайт турніру.

Поступаючись 6:3, 3:6, 7:6, 2:6, 0:2, чемпіон-2009 відмовився від продовження боротьби через травму стегна. У четвертому сеті 31-річний іспанець викликав на корт лікаря.

За 264 матчу, проведених Надалем на «Шоломах», довести до кінця він не зміг лише другий – після чвертьфіналу Australian Open-2010 проти Енді Маррея.

Чіліч вийшов у свій п'ятий півфінал на «Шоломах» і другий – у Мельбурні (2010).