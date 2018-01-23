Провідних російських спортсменів не пускають на Олімпіаду через списки Московсько] антидопінгової лабораторії

Комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК), приймаючи рішення про допуск або недопуск російських спортсменів до участі в Олімпіаді-2018, керуючись інформацією з бази даних Московської антидопінгової лабораторії, повідомляє з посиланням на свої джерела Советский спорт.

- Головною причиною відмови в допуску на Олімпіаду є не присутність у доповіді Макларена, про що зараз всі говорять. Прізвищ Віктора Ана, Сергія Устюгова і Антона Шипуліна там немає. Основну роль зіграла електронна база даних Московської антидопінгової лабораторії, яка опинилася в розпорядженні WADA ще в листопаді 2017 року. В ній містяться всі результати тестування російських спортсменів в період з січня 2012 року по липень 2015 року. На підставі цієї інформації заявки російських спортсменів на участь в Пхенчхані-2018 відхиляються – заявило джерело.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про те, що за рішенням комісії МОК на чолі з Валері Фурнейрон на Олімпіаді в Пхенчхані не зможуть виступити шорт-трекисты Віктор Ан, Володимир Григор'єв і Денис Айрапетян, а також біатлоніст Антон Шипулін, лижник Сергій Устюгов, ковзанярі Денис Юськов і Павло Кулижников.