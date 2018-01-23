У Києві проведуть українську збірну на зимові Олімпійські Ігри в Південній Кореї (відео)
11:31, 23 січня 2018Інше
142
Олімпіада відбудеться в Пхенчхані з 9 по 25 лютого.
На центральному стадіоні Пхенчхана відбудуться церемонії відкриття і закриття Ігор-2018 / tsn.ua
Сьогодні в Національній філармонії України відбудеться церемонія проводів збірної України на Ігри-2018 в Пхенчхані, повідомляє ТСН.Проспорт.
Наші спортсмени вже отримали 21 ліцензію в чотирьох видах спорту. Крім того, йде боротьба ще за десять путівок.
Сьогодні на церемонії проводів також буде представлена форма українських спортсменів.
Дійство розпочнеться о 16-й годині у приміщенні Національної філармонії України, ну а самі змагання стартують вже за два тижні, 9 лютого і триватимуть до 25 лютого.
У Києві проведуть українську збірну на зимові Олімпійські Ігри в Південній Кореї
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter