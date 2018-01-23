Провідних російських біатлоніста і лижника не виявилося в списку допущених на ОІ

Біатлоніст Антон Шипулін і лижник Сергій Устюгов відсутні у списку спортсменів, запрошених Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) на Ігри-2018 в Пхенчхані. Про це йдеться в заяві першого віце-президента Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслава Позднякова, повідомляє ТАСС.

Раніше Олімпійський комітет Росії (ОКР) надав МОК перелік спортсменів для участі в Олімпіаді, який складався з 358 прізвищ. Спеціальна комісія під керівництвом колишнього міністра спорту Франції та голови Незалежної організації антидопінгового тестування (ITA) Валері Фурнейрон вибирає з них тих, кого МОК готовий запросити на Ігри.

Читайте також6-разовий олімпійський чемпіон з Росії Віктор Ан не допущений до участі в Олімпіаді"Головною темою вчорашнього дня переговорів нашої робочої групи з колегами з МОК був, звичайно, список російських спортсменів, яких МОК готовий запросити в Пхенчхан. Ми спочатку виходили з непорушного права всіх чистих спортсменів взяти участь в Олімпійських іграх. На превеликий жаль, в тому списку, який нам надали напередодні, не виявилося цілої низки провідних російських атлетів з кількох видів спорту. Ці спортсмени, такі як, наприклад, Віктор Ан, Антон Шипулін або Сергій Устюгов не були фігурантами розглядів в рамках комісії Освальда, вони також ніколи не були замішані в якихось допінгових історіях, а всі численні здані ними за кар'єру проби свідчать про те, що вони є чистими спортсменами. Тим не менш їхні імена у списку потенційних учасників Ігор на даний момент відсутні", - сказав Поздняков.

"Ми сьогодні надсилаємо на адресу МОК офіційний лист із запитом щодо конкретних причин, за якими лідери російських збірних з ряду видів спорту не включені в список потенційних учасників Олімпійських ігор. Згідно з рішеннями виконкому МОК володіє виключним правом запрошувати чи не запрошувати тих чи інших спортсменів. Разом з тим ці причини повинні бути обгрунтовані і пояснені спортсменам", - додав Поздняков.

Шипулін є чемпіоном Олімпійських Ігор-2014 в Сочі в складі естафетної команди Росії і чемпіоном світу-2017 в естафеті. Також в його активі є бронза ОІ Ванкувер-2010 і ряд медалей ЧС.

Устюгов - дворазовий чемпіон світу. Також в 2017-му році він виграв престижну лижну багатоденку "Тур де Скі".