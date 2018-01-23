Українка Світоліна провалила чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії, програвши бельгійці Мертенс

У Мельбурні, де проходить перший в 2018 році турнір Великого Шолома з тенісу, відбувся перший чвертьфінал у жіночому одиночному турнірі.

Українка Еліна Світоліна зазнала болючої поразки від бельгійської тенісистки Еліз Мертенс з рахунком 4:6, 0:6 і не зуміла вийти в півфінал Australian Open, повідомляє офіційний сайт змагань.

22-річна бельгійка дебютувала в цьому році на змаганнях у Мельбурні, і її вихід у півфінал став гучною сенсацією. У матчі зі Світоліною бельгійська спортсменка володіла ініціативою і продемонструвала більш різноманітний теніс, ставлячи в безвихідь українку несподіваними рішеннями. І якщо у першому сеті Еліна чинила опір (на рахунку українки - один брейк, бельгійка відповіла двома), то другу партію Мертенс виграла під "нуль", розгромивши Світоліну.

Для 4-ї ракетки світу Еліни Світоліної вихід у чвертьфінал на турнірах Великого Шолома залишається найвищим досягненням, вона жодного разу не просувалася у півфінальну стадію.

Нагадаємо, до цього в першому колі Відкритого чемпіонату Австралії 23-річна українка обіграла Івану Йорович з Сербії (6:3, 6:2). У другому колі вона пройшла в 3-х сетах Катержину Синякову з Чехії (4:6, 6:2, 6:1). У третьому раунді Світоліна переграла співвітчизницю Марту Костюк (6:2, 6:2), а в четвертому - ще одну чеську тенісистку Денису Аллертову (6:3, 6:0).