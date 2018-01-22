6-разовий олімпійський чемпіон з Росії Віктор Ан не допущений до участі в Олімпіаді

Шестиразовий олімпійський чемпіон з шорт-треку Віктор Ан, який має російське громадянство, за рішенням Міжнародного олімпійського комітету пропустить Ігри 2018 року в Пхенчхані. Про це повідомляє «Спорт-Експрес».

За інформацією видання, причиною дискваліфікації стала згадка Ана в доповіді експерта Всесвітнього антидопінгового агентства Річарда Макларена. Повідомляється, що МОК також відхилив заявки на виступ в Пхенчхані кількох інших російських шорт-трекистів.

Раніше 32-річний російський спортсмен корейського походження Віктор Ан заявляв про намір взяти участь в Іграх-2018 під олімпійським прапором. Спортсмен стверджував, що чотири сезони підготовки не повинні пройти даремно.

До 2011 року Ан виступав за команду Південної Кореї, а потім змінив громадянство на російське.