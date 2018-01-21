Світоліна вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії

У Мельбурні завершився матч 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, в якому українка Еліна Світоліна переграла Деніз Аллертову з Чехії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:0.

Матч тривав менше години 57 хвилин і 54 секунди.

Чешка досить впевнено почала матч, але її вистачило лише до рахунку 2:2. У п'ятому геймі українка зробила перший брейк, а програний сьомий гейм (4:3), став останнім у матчі, в якому поступилася українка. Далі вона виграла вісім геймів поспіль.

В чвертьфіналі, який відбудеться у вівторок, українка зіграє проти Еліз Мертенс з Бельгії.