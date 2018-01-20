Українські біатлоністки не потрапили в Топ-10 гонки переслідування етапу КС

В Антхольці (Італія) завершилася гонка переслідування етапу Кубка світу з біатлону, в якій найсильнішою з українок стала Віта Семеренко, яка посіла 17-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка за підсумками спринту стартувала 22-ю, але не змогла кардинально поліпшити своє турнірне становище в гонці переслідування. Вона допустила 2 промахи у стрільбі і, в підсумку, відстала від переможниці на 2 хвилини 03,5 секунди.

У свою чергу, Ірина Варвінець з 32-го місця за підсумками спринту перемістилася на 34-е - 2 промахи, 3 хвилини 42,5 секунди відставання,

Перемогу в гонці здобула Лаура Дальмайєр з Німеччини, яка проміняла 2-е місце в спринті на перемогу сьогодні - 29 хвилин 45 секунд при 1 промаху. На п'єдесталі пошани вона розташувалася вище Доротеї Вієрер з Італії (2 промахи, 17,3 сенкунды відставання) і Дар'ї Домрачової з Білорусі (2, +20,2). Переможниця спринту Тіріл Екхофф з Норвегії сьогодні фінішувала на 4-му місці.

Етап КС в Антхольці продовжиться сьогодні чоловічою гонкою переслідування і завершиться завтра двома мас-стартами.