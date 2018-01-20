Фрістайліст Абраменко зайняв 2-ге місце на етапі КС і кваліфікувався на Олімпіаду

В Лейк-Плейсіді (США) відбулися змагання етапу Кубка світу з фрістайлу в акробатиці серед чоловіків, де 2-е місце посів українець Олександр Абраменко, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку нашого спортсмена 123,45 бали.

Він поступився Цзя Цзуньяну з Китаю (126,99), але випередив Олівера Рочона з Канади (120,24).

Раніше титулований українець дуже складно проходив відбір на Олімпіаду в Пхенчхан-2018, фактично проваливши передолімпійський сезон. Це для спортсмена перший подіум майже за два роки - після лютого-2016.

На попередньому етапі КС Абраменко показав 7-й результат.

Нинішній етап КС став останнім перед Олімпіадою в Пхенчхані.