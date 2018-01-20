Фрістайліст Абраменко зайняв 2-ге місце на етапі КС і кваліфікувався на Олімпіаду
11:45, 20 січня 2018Інше
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Українець вдало виступив на турнірі в американському Лейк-Плейсіді.
Фрістайліст Абраменко все-таки виступить на Олімпіаді в Пхенчхані / XSPORT.ua
В Лейк-Плейсіді (США) відбулися змагання етапу Кубка світу з фрістайлу в акробатиці серед чоловіків, де 2-е місце посів українець Олександр Абраменко, повідомляє офіційний сайт змагань.
На рахунку нашого спортсмена 123,45 бали.
Він поступився Цзя Цзуньяну з Китаю (126,99), але випередив Олівера Рочона з Канади (120,24).
Раніше титулований українець дуже складно проходив відбір на Олімпіаду в Пхенчхан-2018, фактично проваливши передолімпійський сезон. Це для спортсмена перший подіум майже за два роки - після лютого-2016.
На попередньому етапі КС Абраменко показав 7-й результат.
Нинішній етап КС став останнім перед Олімпіадою в Пхенчхані.
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