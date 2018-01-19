Дзюдоїстка Білодід виграла перший Гран-прі сезону, Черняк взяла бронзу (відео)

17-річна чемпіонка Європи Дарина Білодід і 29-річна Марія Черняк завоювали медалі на Гран-прі Тунісу з дзюдо, повідомляє Xsport.

19 січня стартував перший великий міжнародний турнір по дзюдо в 2018 році. Золото у ваговій категорії до 48 кг дісталося Дарині Білодід, яка стартувала з другого раунду турніру. У ньому українка іппоном перемогла росіянку Оксану Агазаде. Далі Білодід зійшлася з Амбер Герсйес і знову завершила сутичку іппоном.

У півфіналі зійшлися дві українки. До протистояння з Білодід Марія Черняк також провела дві зустрічі, які виграла іппоном. В цьому протистоянні перемогла молодь. За 1:58 до закінчення сутички Білодід провела іппон і вийшла у фінал.

Читайте такожУкраїнка Дарина Білодід виграла турнір серії Гран-прі з дзюдоУ вирішальній сутичці українка зустрілася з румункою Олександрою Поп і провела свій п'ятий іппон на турнірі, завершивши його перемогою. Черняк в свою чергу виграла сутичку за бронзу у узбечки Дійори Келдійорової, завдяки ваза-арі.

Таким чином, Білодід здобула свою другу перемогу в кар'єрі на змаганнях рівня Гран прі, до цього здобувши перемогу в Гаазі в листопаді 2017 року. У свою чергу Черняк виборола вже десяту медаль на Гран-прі і п'яту бронзову в кар'єрі.